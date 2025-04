Il Bologna blinda Di Vaio: ufficiale il rinnovo

Il Bologna FC 1909 comunica di aver prolungato il contratto del Direttore Sportivo Marco Di Vaio fino al 30 giugno 2027.



A questo link la news completa con le dichiarazioni di Joey Saputo, Claudio Fenucci e Marco Di Vaio https://t.co/Wq8RWjoHt5#WeAreOne pic.twitter.com/oNG89M3lRj — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) April 25, 2025

- Il Bologna FC 1909 comunica di aver prolungato il contratto del Direttore Sportivo Marco Di Vaio fino al 30 giugno 2027.- “Sono felice di annunciare il rinnovo del contratto di Marco Di Vaio”, dichiara il Presidente Joey Saputo. “Conosco Marco dal 2012, quando lo incontrai per proporgli di venire a giocare a Montreal. L’ho conosciuto come calciatore e poi, qui a Bologna, come dirigente. Negli anni l’ho visto crescere e affinare le sue capacità professionali: nelle ultime stagioni, lavorando al fianco del responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, ha contribuito alla crescita della squadra e alla valorizzazione della nostra rosa. Credo fermamente che sia giusto assicurare continuità a questo progetto tecnico”.

- “Marco è con noi dall’inizio di questo progetto sportivo”, aggiunge l’amministratore delegato Claudio Fenucci. “Ha visto crescere il Club e ha perfezionato negli anni la sua professionalità. Il lavoro che sta portando avanti ora nell’area tecnica guidata da Giovanni Sartori merita continuità anche alla luce dei risultati e della crescita della squadra. Questo rinnovo mi fa molto piacere anche dal punto vista umano, visto il rapporto personale che si è creato in questi anni”.- “Sono onorato di continuare questa emozionante avventura”, dichiara Marco Di Vaio. “Questo era per me un obiettivo e un forte desiderio, per proseguire un percorso che ci sta dando grandi soddisfazioni e con ancora tanti traguardi da inseguire in questa stagione e in quelle che verranno. Ringrazio il Presidente Joey Saputo per la fiducia che ha riposto in me in tutti questi anni, Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e tutte le persone che lavorano nel Club per costruire tutti insieme i nostri sogni. Un enorme grazie ai tifosi del Bologna e a una città che ogni giorno ci avvolge con un affetto speciale”.