, passando da esseree della Premier League, con tanto di stimmate di futurofino ad arrivare- Ilcomincia un anno e mezzo fa, nel mese di gennaio del 2022, quandopubblicasul proprio profilo Instagram, che mostranoprocuratele dallo stesso calciatore, accompagnando la registrazione audio di un litigio durante il quale- L'ad aver esordito con lo United in una competizione europea, finiscee viene. Dopo un anno, tra cui quella di tentativo di stupro e violenza aggravata, perché la fidanzata, che nel frattempo si è riavvicinata all'inglese di origini giamaicane e, che nascerà nel luglio di quest'anno, decide di ritirarle.- Ieri l'ultimo, per ora, capitolo di questa triste vicenda, caso analogo a quello di, rilevato dalla Reggiana in Serie B:, ma la scelta,, fa propendere per l'addio, Così è lo stesso Greenwood ad annunciare mediante un post su Instagram"Capisco che le persone mi giudicheranno per quello che hanno visto e sentito sui social media, e so che penseranno al peggio. Sono stato educato a sapere che la violenza o l'abuso in qualsiasi relazione è sbagliato, non ho fatto le cose di cui sono stato accusato e a febbraio sono stato assolto da ogni accusa. Tuttavia, accetto pienamente di aver commesso degli errori nella mia relazione e mi assumo la mia parte di responsabilità. Sto imparando a capire le mie responsabilità per dare il buon esempio come calciatore professionista, e sono concentrato sulla grande responsabilità di essere un padre, oltre che un buon partner. La decisione di oggi è stata parte di un processo di collaborazione tra il Manchester United, la mia famiglia e me. La decisione migliore per tutti noi è continuare la mia carriera calcistica lontano dall'Old Trafford, dove la mia presenza non sarà una distrazione per il club. Ringrazio il club per il loro sostegno da quando sono entrato a sei anni. Ci sarà sempre una parte di me che farà parte di loro".- Il difficile però per Greenwoood sembra arrivare proprio ora, perché,: troppo gravi le accuse, troppo pesanti le immagini diffuse sui social, tanto che persino il club che lo ha cresciuto non ha potuto fare a meno di allontanarlo. Il talento era e resta indiscusso, masia in Inghilterra, con diverse squadre di Premier che si sono tirate indietro, sia all'estero, conche ha definito "fake news" le voci su un suo potenziale innesto. Anche in Italia, nella nostra Serie A, qualcuno ci aveva fatto un pensierino:Insomma, nessuno vuole più Greenwood: ma forse sarebbe giusto concedergli un'altra possibilità.@AleDigio89