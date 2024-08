Quanto ha pagato la Juventus Koopmeiners

Dopo averlo inseguito per oltre un anno,in un’estate durante la quale i bianconeri hanno fatto una mezza rivoluzione. Tra i volti nuovi a disposizione di Thiago Motta quindi c’è anche Koopmeiners, che arriva alla Juve dopo un lungo braccio di ferro con l’Atalanta.- Il giocatore voleva andare via - era in rotta con l’Atalanta - e possibilmente rimanere in Italia, nel corso della scorsa stagione c’erano stati anche interessamenti dall’estero - Liverpool su tutti - ma la sua priorità è sempre stata la Serie A. Così quando ha saputo che c’era la Juve non ha voluto sentire altro: aspettava solo i bianconeri. Si è defilato quasi subito anche il Napoli, che ci aveva pensato prima di andare su altri obiettivi.. Un affare totale da 59 milioni di euro.

- Quello di Koopmeiners è un profilo che Cristiano Giuntoli conosce molto bene. L’uomo mercato della Juventus infatti lo seguiva dai tempi dell’Az Alkmaar, quando Teun giocava in Olanda insieme al fratello Peer (classe 2000, anche lui centrocampista anche se più difensivo).. Ma Koopmeiners è rimasto un pallino del dirigente, che quando è arrivato a Torino l’ha inserito nella lista degli obiettivi. Ora l’avrà depennato o ci sarà una bella V vicino, come a dire: obiettivo raggiunto.