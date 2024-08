Quanto guadagna Koopmeiners alla Juventus

è uno degli obiettivi segnati da Cristiano Giuntoli sulla sua lista. Forse il principale. Thiago Motta voleva un centrocampista offensivo con le sue caratteristiche e, che seguiva dai tempi dell’Az Alkmar. Koopmeiners è arrivato a Torino dopo un lungo tira e molla con l’Atalanta, che non ha fatto sconti nonostante ci fosse rottura totale tra il giocatore e il club nerazzurro.- Koopmeiners voleva lasciare Bergamo per fare un salto di carriera, cercava uno step successivo per crescere e quando ha saputo che c’era la Juventus non ha voluto ascoltare altre proposte. Messi da parte gli interessamenti dall’estero - il Liverpool era il club più convinto - e anche il Napoli dopo poco tempo si è tirato indietro consapevole della volontà del giocatore.

- L’Atalanta quindi ha rispettato la promessa fatta all’olandese: Teun voleva andare via già l’anno scorso, i nerazzurri l’hanno convinto a rimanere ancora per un’ultima stagione promettendogli che poi in estate l’avrebbero venduto. E così è stato.. Ora sia il club che Koop hanno voltato pagina, da una parte è stato trovato il sostituto e dall’altra si riparte con la maglia bianconera. Per un nuovo inizio.