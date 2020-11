Niente derby di Coppa Italia per Valon Behrami e Lennart Czyborra. Il centrocampista svizzero e il laterale tedesco del Genoa dovranno seguire la sfida con la Sampdoria dalle tribune del Ferraris a causa di un fastidio gastrointestinale rimediato nelle ore precedenti al match.



Un problema analogo, domenica scorsa, aveva impedito a Nicolò Rovella di scendere in campo alla Dacia Arena contro l'Udinese. Oggi invece il giovane centrocampista lombardo è sarà regolarmente al suo posto. Ad affiancarlo Stefano Sturaro e Miha Zajc. In attacco spazio ai due centravanti, Scamacca e Shomuradov, mentre sulle fasce agiranno Ghiglione a destra e Pellegrini a sinistra. Zapata, Bani e Goldaniga compongono infine il pacchetto arretrato davanti alla porta difesa da Marchetti, vincitore del ballottaggio con il collega Paleari.



Queste le formazioni ufficiali: SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Beresynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Silva, Verre; Leris, La Gumina. All. C. Ranieri.



GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Zajc, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca. All: R. Maran.