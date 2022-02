Il gol di mano di Udogie, che ha consentito all'Udinese di pareggiare il match contro il Milan, ha scatenato la furiosa reazione rossonera, che si è espressa attraverso le parole pacate ma dure di Paolo Maldini. Quello verificatosi venerdì al Meazza è stato solo l'ultimo episodio che, in questa stagione, ha visto la squadra di Stefano Pioli penalizzata da decisioni arbitrali avverse. La cosa curiosa è che il Milan si è lamentato per gli errori degli arbitri sia in Italia che in Europa, sentendosi penalizzato sia in Serie A che in Champions League. Ma andiamo a rivedere i principali episodi nei quali, in questa stagione, gli errori degli arbitri hanno danneggiato il Milan.



SCORRI PER VEDERE I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI CONTESTATI DAL MILAN