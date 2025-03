Il mito del Brasile non esiste più: viaggio nella nazionale verdeoro o in quello che ne resta

Passo dopo passo, gara dopo gara, sconfitta dopo sconfitta,. I pentacampioni, capaci di vincere, non ci sono più. Al loro posto un’accozzaglia di campioncini e onesti mestieranti, di calciatori più pubblicizzati che impattanti. Dipoi ne sono rimasti davvero, da contarli sulle dita di una mano. Sono loro ad aver patito nella notte appena trascorsa una, l’ennesima. Questa volta la squadra di, campione del mondo in carica, ha spazzato via gli avversari per

Non c’è stata gara.in quello che ormai è diventato un confronto tra. L’ultima vittoria del verdeoro sull’Argentina è del: da allora sono arrivateEppure la vigilia era stata accesa da, l’uomo più in forma dei brasiliani, che, in un podcast con, aveva detto:. Alle parole però non hanno fatto seguito i fatti e, anzi, la squadra di Dorival è stata. L’asso del Barcellona è stato deriso in campo e dagli spalti per le sue parole,ha fatto notare a Rodrygo che loro avevano appena vinto i Mondiali mentre gli avversari restavano a zero. Ilsi è messo addirittura a palleggiare con il pallone come ultima e più cocente presa in giro per gli acerrimi rivali. Prima del match, il ct aveva ammonito: “È un peccato, raramente otteniamo il rispetto che meritiamo. Ma". Dopo la debacle ha invece abbassato i toni e si è preso la colpa. "Non fuggo dalle miee sono consapevole di tutto ciò che comporta questa situazione. Non abbiamo avuto reazioni".

La sconfitta contro l’Argentina nel match valido per lenon impatta tanto dal punto di vista del pass per la Coppa del Mondo in Usa, Messico e Canada ma è l’ultima ondata che fa traballare la già pericolante nave brasiliana.Dopo l’Argentina già certa dei Mondiali, c’è il sorprendentea 23 punti, due in più diseguiti poi dallaa 20, l'ultima in questo momento a passare direttamente ai Mondiali. L'ultimo posto è in ballo traper stabilire la settima, quella che andrà poi a giocarsi lo spareggio. Insomma, a 4 turni dalla fine,. Da settembre il Brasile ha battuto l'Ecuador (1-0), perso in Paraguay, pareggiato con Venezuela e Uruguay, ha dominato una sola gara (4-0 col Perù) e vinto di misura in Cile e nell'ultima uscita prima della debacle con l'Argentina quando aveva avuto la meglio della Colombia con una prodezza di Vinicius a tempo scaduto. Nelle ultime 4 sfide (Ecuador, Paraguay, Cile e Bolivia) arriverà anche lama servirà ben altro per fare bella figura nell’estate 2026.

I risultati sonoe di certo non lo sono da ora. Il ruolino di marcia del Brasile negli ultimi anni è quello diche è reduce da unanell'estate 2024 chiusa con tre pareggi (Costa Rica, Colombia e Uruguay), una vittoria con il Paraguay eDimenticatevi dei campioni del mondo seriali, insomma. Dal, quando vinsero in Giappone e Corea del Sud, i brasiliani sono. Dal 2007 a oggi il Brasile ha vintomentre è uscitoProprio quel ko casalingo in finale con l’Argentina ha fatto rimescolare tutte le carte e creato una situazione anche peggiore di quella precedente.lasciò la guida della nazionale nele fu rimpiazzato da due allenatori ad interim: prima, poi. Dal 2024 il ruolo di ct è passato ama i risultati ancora stentano. L’ultimo ct è stato scelto dopo la lunga corte, vana, ad– e già l’idea che la patria del calcio stesse davvero pensando di affidarsi afa capire le proporzioni della crisi che si sta vivendo a Rio.

Mentrevince e continua a vincere, il Brasile ha messo assieme, portando forse per la prima volta nella storia i verdeoro agli albicelesti. Ma più che le vittorie, quello che non riesce a questo gruppo di giocatori – ormai prolungato negli anni – è di creare senso di squadra,Una colpa ben più grande di vincere per una nazionale cresciuta nel mito delha sottolineato che non guarda le partite del Brasile perché “manca tutto. Spirito, gioia, dedizione.Dopo il 4-1 con l’Argentina, As si è detta contenta chee che questo risultato è andato anche bene al Brasile “perché. Tolto il trio, questa è, numeri alla mano e per valore dei giocatori. Tra i portieri il ricambio è sempre ben presente, tra i difensori invece dietro aie aisi intravede poco.è ancora alle prese con i suoi infortuni,del Nottingham promette bene ma serve altro, soprattutto sulle fasce dove ancora vengono convocati profili comeAlzi la mano chi crede che, i titolari, possano non far rimpiangere. In mezzo al campo la coppia del Newcastle, più lotta che governo, l’ottimodell’Atalanta,dei Wolves,. Davantinon sta esplodendo,edsono acerbi,è stato scongelato e poi rimesso in naftalina.è il titolare ed è tutto dire.non solo quella di unache non si afferma e difficilmente lo farà in futuro. Serve ripartire. La federazione ha rieletto all'unanimitàper i prossimi quattro anni dopo cheaveva ritirato la sua candidatura, lasciandolo come unico candidato. Una mossa gattopardiana, di certo non il modo migliore per ripartire da zero.