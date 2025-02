Il Napoli sorpassa l'Inter nelle quote Scudetto: il titolo a 1.80

Getty Images

Dopo il crollo dell’Inter a Firenze le quote scudetto Serie A danno ilfavorito per il titolo. Nel recupero della 14esima giornata contro la Fiorentina la squadra di Inzaghi non è riuscita infatti ad annullare il ritardo di 3 punti rispetto ai campani.Sulla lavagna scommesse antepost digli uomini di Conte sono adesso i favoriti nei pronostici: nel testa a testa per titolo di campioni d’Italia i campani sono bancati a 1.80, contro la rimonta dell’Inter a 2.10. Sono invece 7 i punti da recuperare per l’Atalanta, che è piuttosto staccata a quota 15.00.

Qualcosa però potrebbe cambiare nella prossima giornata, anche considerando che le distanze sono ancora minime. Domenica 9 febbraio alle 20:45 il Napoli ospita l’Udinese al Maradona, con il segno 1 bancato a quota 1.42, contro il pareggio a 4.80 e il segno 2 a 8.00. Lunedì invece l’Inter incrocia ancora la Fiorentina, ma a San Siro, e nonostante il recente e netto ko per 3-0 questa volta i nerazzurri sono davanti nei pronostici a 1.45. A 4.65 il pareggio, a 6.40 il segno 2 per Kean e compagni.