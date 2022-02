Il gioco è stato creato come passatempo ad ottobre 2021 ed è passato in poco tempo da 90 utenti ai quasi 300 mila due mesi dopo, diventando un vero è proprio fenomeno globale nel giro di quattro mesi.e grazie alla possibilità di condividere i risultati su Twitter, le persone esternavano il proprio stato d’animo, per essere andate vicino alla risoluzione della parola o per aiutare chi non era riuscito a trovare la soluzione. Nato per puro divertimento la vendita ha fruttato un prezzo “ a sette cifre”, niente male per un passatempo nato per ingannare il tempo durante la situazione pandemica.Una volta inserita la parola nella griglia, il gioco segnala in grigio le lettere sbagliate, in giallo se una o più lettere sono presenti anche in quella da scoprire, ma in un’altra posizione, e in verde se abbiamo indovinato anche il posto esatto. In questo modo, con i successivi tentativi si cerca di completare il puzzle. Una delle particolarità di Wordle è il fatto che si possa giocare una sola volta al giorno e la parola da trovare è uguale per tutti.Il giornale ha però fatto sapere che il nuovo arrivato per il momento rimarrà gratuito, in seguito farà parte dell’abbonamento riservato agli utenti del New York Times che comprende una app di cucina e Wirecutter, un sito di consigli sui prodotti. I fan sembrano scossi da questa notizia perché avevano scoperto il gioco grazie ad un passaparola, e Wordle addirittura sembra scusarsi con loro. Wordle è privo di registrazione ed è accessibile mediante sito web. Non è fondamentale sapere e avere una buona cultura della lingua inglese, bisogna avere un buon lessico per risolvere il quesito giornaliero, e aspettare 24 ore per una nuova parola.Josh Wordle ha affermato di avere ammirato a lungo la qualità dei giochi del NYT ,il programmatore ha aggiunto che la sezione giochi del giornale newyorkese è stata di ispirazione nella creazione di Wordle e pertanto “questo passaggio mi sembra assolutamente naturale”. Il padre di quello che è già il gioco dell’anno ha anche una buona notizia per i suoi fedeli giocatori: i progressi fatti non verranno persi, saranno conservati nella transizione al New York Times.