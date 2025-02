Il Pagellone di Calciomercato: Milan 8, Inter 6,5, disastro Monza, male il Napoli, per la Juventus 6

MILAN 8 - Il padrone assoluto. Ha fatto e disfatto per un mese abbondante, ha sconfessato molte scelte fatte in estate, ha messo sul mercato mezza squadra (Tomori e Pavlovic hanno disfatto la valigia solo oggi), ma alla fine è riuscito a migliorare la rosa, con investimenti mirati, senza superare i limiti imposti da RedBird. Walker per Calabria, Joao Felix per Okafor, Gimenez per Morata. Più Bondo, al posto di Bennacer, che ha fatto di tutto per andare via e aveva staccato la testa da un po', e Sottil, importante per le liste, polivalente e funzionale anche in ottica 4-4-2. Forse serviva un centrocampista in più, ma dopo il no del Torino per Ricci (sarà il primo obiettivo per l'estate) è stato deciso di posticipare l'investimento. A memoria la migliore finestra invernale degli ultimi 15 anni: c'è sempre un problema liste (solo tre nuovi volti potranno essere inseriti in lista Champions), ma il livello qualitativo si è decisamente alzato.