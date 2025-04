Getty Images

Momento delicato e complicato per il classe 2000, al centro delle polemiche in patria non solo per un rendimento non particolarmente, ma anche per alcune problematiche dal punto di vista disciplinare che ora mettono in discussione il suo futuro.A lanciare la notizia è il quotidiano lusitano A Bola, secondo cui i Dragoes starebbero valutando di interrompere immediatamente il prestito e rispedire il giocatore a Torino.

- Secondo quanto riferito da A Bola infatti,. Tre di questi, si legge, sarebberoe appuntofuori dal campo. E nel caso del difensore di proprietà della Juventus, in particolare, si tratterebbe di episodi reiterati.. Era già successo per festeggiare l'ingresso nel 2025:

Tutto questo, evidenzia A Bola, è accaduto prima della partenza per Madeira contro ile la questione è stata gestita internamente. Dopo l'allenamento, Djalò si è recato con la squadra a Madeira. La partita è stata interrotta a causa della nebbia, con il Porto che stava già perdendo e aveva la possibilità di passare in testa al campionato per la prima volta in questa stagione.

La partita successiva contro il, persa dal Porto 3-1 e che ha portato all'allontanamento di Vitor Bruno, il difensore è entrato in campo al 69° al posto di Joao Mario.- Secondo quanto riferito da A Bola,. Il difensore classe 2000 ex Lille è arrivato la scorsa estate a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, ma alla luce degli ultimi sviluppi, la sua esperienza con i Dragoes potrebbe essere già arrivata alla conclusione.

- Un'avventura che, comunque, negli ultimi mesi si era già fermata. Tiago Djalò, in questa stagione, ha giocato 17 partite complessive tra tutte le competizioni.in campionato: il giocatore della Juventus nell'occasione non è riuscito a fermare la corsa di Umaro Embalo nell'azione che ha portato al gol del pareggio degli ospiti (1-1) e proprio allora è diventato noto il viaggio a Madrid di capodanno.