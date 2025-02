Il presidente degli arbitri Zappi: "Cross di Bastoni? Il bello del calcio è anche l'opinabilità della decisione arbitrale"

Un weekend di Serie A ricco di polemiche nei confronti di arbitri e VAR. Interviene il presidente dell'AIA: "".Durante la conferenza stampa per il 14esimo premio Enzo Bearzot presso la sala Paolo Rossi della FIGC, il numero uno dell'Associazione Italiana Arbitri è intervenuto per parlare di diversi temi, soffermandosi inevitabilmente sulle discussioni che hanno riguardato la classe arbitrale e la tecnologia a suo supporto.Il mani diin, l'espulsione diine il primo gol dell'contro la, arrivato su un corner nato da un cross di Bastoni con pallone che aveva già superato la linea di fondo senza che il VAR potesse intervenire per correggere la svista. (immagini DAZN).

Zappi, presidente dell'AIA, durante la conferenza stampa ha spiegato: ", quando ci sono delle polemiche. Noi dobbiamo garantire al calcio la miglior prestazione arbitrale possibile.. Tutto il sistema deve adeguarsi a questo, u. Di questo chiedo conto, non si può addebitare al mondo arbitrale l’applicazione di un protocollo", riporta Calcio e Finanza.

- Il numero uno degli arbitri italiani prosegue parlando delle possibili soluzioni, aprendo a modifiche: ". Domani sarò a Coverciano per il raduno dell’AIA e le indicazioni del designatore Rocchi sono quelle che vi sto indicando. Il nostro sforzo è quello di ridurre il margine del grigio. Farina diceva che l’arbitro migliore è quello che riesce a rimanere il più uniforme possibile all’interno del mondo grigio del calcio".

- Zappi ha poi commentato l'episodio di San Siro, l'angolo guadagnato dall'Inter quando la palla era già fuori su cui è nato il primo gol nerazzurro: ". Però solo chi è stato sul terreno di gioco può comprendere che in quel momento, dalla prospettiva di La Penna, Bastoni copriva col suo corpo il pallone. Era impossibile per lui vederlo. L’assistente era dall’altra parte, sicuramente era un’azione veloce. Poteva stare un po’ avanti? Forse sì, però parliamo sempre della".