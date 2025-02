"Il Var ha rovinato il calcio": Gasperini si arrabbia, e come dargli torto?

Redazione Calciomercato

Anche chi è nel calcio da tanti anni non si riconosce in quello che è questo nuovo regolamento, indipendentemente dai vantaggi o svantaggi che uno può avere in una partita.A me non piace assolutamente. È vero che si sono alcuni casi eclatanti che il VAR effettivamente scopre, ma ce ne sono anche troppi che; un qualcosa di diverso nello spirito, nell'origine, nei movimenti, nella coordinazione, nello sviluppo del gioco, nei movimenti dei giocatori... Un insieme cheÈ uno strumento che è diventato troppo poco utile".

. Ai microfoni di Mediaset, testuale, parola per parola, sillaba per sillaba,e sui tanti casi che ormai stanno tenendo l'ordine del giorno. In Italia e anche in Europa., martedì prossimo, a Bergamo, dove la sua squadra sarà chiamata a ribaltare un risultato figlio di una di quelle decisioni che hanno reso il calcio "un qualcosa di diverso".

Ed è necessario per una volta mettere da parte, in caso l'aveste, l'antipatia per il personaggio; che fuori da Bergamo, si sa, non vanta tantissimi fan.Non questa cosa qui che vediamo oggi vivisezionata al microscopio.e, l'occhio della telecamera, lo sta trasformando in altro. Un qualcosa di peggiore. Un qualcosa in cui è

secondo lo spirito originale dei padri fondatori solo dal vivo, solo percependone appunto l'intensità d'impatto.Ed è proprio da qui che nascono l'infinità di calci di rigore irreali cui siamo costretti a convivere dall'introduzione del VAR a oggi., nella reintrepretazione della componente fisica che è diventata quasi completamente subordinata al potenziale giudizio di tre/quattro persone che, a migliaia di chilometri da colui che è invece a qualche metro dall'azione, lo richiamo al giudizio.

I guardalinee non fanno più i guardalinee, tanto per iniziare; con la categoria di assistenti che, per non sbagliare, la bandierina non la alzano più nemmeno davanti a un fuorigioco di 5 metri. E gli arbitri, da una parte succubi dello strumento tecnologico e dall'altra oggettivamente in difficoltà di fronte alle sfaccettature di un regolamento diventato cervellotico proprio in funzione della tecnologia,- non lo si scopre certo ieri considerati i suoi precedenti in Turchia e in Arabia Saudita - ma in qualche modo prodotto del calcio contemporaneo, dove sfiorare un volto - e simulare un danno - porta a un risultato concreto grazie all'aiuto - o eventuale aiuto - di

La moviola in campo però ha prodotto questo: uno snaturamento della disciplina, un regolamento cervellotico, una quantità di polemiche superiori a quelle precedente. Perché, paradosso di un regolamento in cui tecnologia ci aiuta - almeno lì vivaddio - a capire se la palla ha passato o no la linea di porta, ma non possiamo utilizzarla per un cross come quello di

Perché non comprendere più il "perché" di una scelta, alla lunga solo lì può condurre. In un processo, per giunta, dove anche la componente emozionale è stata duramente colpita dall'introduzione del VAR.di chi, come il sottoscritto, ha vissuto fin da bambino la gioia di un gol, nelle nuove generazioni figlie del calcio col VAR non esiste più. E la componente emozionale è primaria nello sviluppo di un appassionato, di un consumatore del prodotto che tale resterà nel tempo.

Per carità, la tecnologia - se la si estende allaQuesto è pacifico., è un qualcosa cui oggettivamente stiamo andando incontro. Difficile, davvero, non essere d'accordo con il tecnico dell'Atalanta.