Il giocatore dell'Atalanta Josip Ilicic ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport, in cui ha parlato anche del suo addio alla Fiorentina: "Corvino? Se voleva mi poteva tenere. Sousa? Fu lui ad impedire il mio trasferimento al Bologna nel 2016. Ci siamo scambiati qualche telefonata, so che è in Cina. Se vado lì, magari ci vedremo più spesso".