Nei doverosi festeggiamenti per l'esordio da urlo dell'Italia ad Euro 2020, contro la Turchia, c'è anche spazio per un momento di "comicità". A raccontarlo sono stati Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, che hanno esultato in occasione dei loro gol con l'urlo "Porca puttena!", reso celebre dal noto attore pugliese Lino Banfi. "Prima della partita abbiamo ricevuto un suo messaggio, nel quale chiedeva di dire questa frase a chiunque avesse segnato stasera", ha raccontato il bomber della Lazio.



Da un maestro e simbolo della commedia all'italiana a uno dei maggiori specialisti dell'area di rigore nel nostro campionato, il passo è breve. Il debutto ad Euro 2020 degli Azzurri è da ricordare e allora diciamolo pure noi: "Porca puttena!".