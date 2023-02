Il 55enne giapponese Kazuyoshi Miura firma per l'Oliveirense, squadra portoghese di seconda divisione, in prestito dallo Yokohama FC.



La carriera da professionista di Miura è iniziata nel 1986 e questo è il suo 15esimo club. In Italia, Miura ha giocato con il Genoa nel 1994-95.



Miura compirà 56 anni il 26 febbraio.