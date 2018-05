Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a margine della partita tra Italia e Arabia Saudita.



SULL'ITALIA - "Mi piange il cuore nel vedere un mondiale senza l’Italia. Buffon? Mi dispiace che non giochi più, gli lascio la FIFA fra 20 anni".



SUL VAR AI MONDIALI - "Ci abbiamo creduto abbiamo investito molto. In Italia è stato fatto un buon lavoro. Penso che chiunque la studi e la analizzi non può che essere convinto dei suoi benefici. Non risolve il 100% dei casi ma dà una grossa mano