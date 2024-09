Infortunio Conceiçao, chi gioca al suo posto nella Juventus

Getty Images

Dopo un buon esordio con la Juventus nella gara di campionato contro la Roma,è stato costretto a fermarsi per infortunio., il giocatore si è sottoposto a esami specifici che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri a causa della quale dovrà rimanere per un po' di tempo fuori dal campo.- Thiago Motta non avrà a disposizione Conceiçao per la trasferta di Empoli in programma sabato 14 settembre alla ripresa del campionato, in vista della quarta giornata di campionato l'allenatore bianconero sta studiando chi schierare dall'inizio nel terzetto dietro la punta confermando il 4-2-3-1. Senza Conceiçao e con anche Nico Gonzalez ko,. Il classe 2004 è stato la sorpresa di questo inizio di stagione, e Motta sta pensando di riproporlo anche nella gara del Castellani. Insieme a lui ci saranno Koopmeiners al centro e Yildiz sull'altra fascia; davanti, salvo clamorose sorprese, spazio a Dusan Vlahovic.

- A oggi Mbangula è la prima scelta di Thiago Motta nel ruolo di esterno destro sulla trequarti, occhio però a due alternative che l'allenatore bianconero sta valutando: la prima è, che sta recuperando dalla lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra; l'altra il classe 2006, arrivato in estate e che scalpita per trovare spazio in prima squadra.