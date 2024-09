Infortunio Conceiçao, quante e quali partite salta con la Juventus

Getty Images

era entrato bene contro la Roma, nel giorno del debutto con la maglia della Juventus; l'esterno portoghese era stato mandato in campo da Thiago Motta all'inizio del secondo tempo al posto di Mbangula ed è subito entrato nel vivo del gioco creando pericoli alla porta giallorossa.: due giorni fa il classe 2002 aveva interrotto l'allenamento per un problema muscolare alla gamba destra, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri che lo terrà fuori per un po' di tempo.

- Conceiçao quindi non sarà a disposizione dell'allenatore dopo la sosta:, e anche l'esordio della Juventus nella nuova Champions League nel quale i bianconeri affronteranno il Psv martedì 17 settembre, sempre alle alle 18. Si proverà a recuperare tra la gara interna contro il Napoli del 21 settembre e la trasferta di Marassi col Genoa in programma il 28.