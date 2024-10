Infortunio Gudmundsson, quante e quali partite salta con la Fiorentina

Getty Images

In una giornata apparentemente perfetta come il 6-0 al Lecce, l'unica nota negativa che ha fatto storcere il naso all'allenatore della Fiorentina Palladino è stato: partito titolare, l'attaccante islandese si è fatto male al 9' ed è stato costretto a uscire con Beltran che ha preso il suo posto. L'ex Genoa ha sentito tirare il flessore della coscia destra in occasione di uno scatto, e l'allenatore non ha voluto rischiarlo decidendo subito per il cambio. Sperava non ci fosse una lesione, ma lo stop sarà piuttosto lungo.

- Gudmundsson rimarrà fuori un mese abbondante, la lesione c'è stata come ha confermato anche una nota ufficiale dopo gli accertamenti del giocatore: "Lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra".; altrimenti potrebbe rientrare il 28 novembre in Conference contro i ciprioti del Pafos. Molto dipenderà da come risponde il muscolo al recupero, non è escluso che si possa rivedere in campo a inizio dicembre.

- In attesa di riavere a disposizione l'attaccante islandese Palladino dovrà trovare delle soluzioni lì davanti. Ci sono varie ipotesi: la prima è quella che porta acome spalla di Kean, ma occhio anche ae a, che può giocare alle spalle dell'ex Juventus. Tra gli esperimenti che porterà avanti l'allenatore c'è anche quello di avanzare uno tranella posizione di trequartista, per fare da raccordo tra centrocampo e attacco andando a occupare la posizione lasciata vuota da Gudmundsson.