Dall'esclusione nella gara di ritorno contro la Svezia alla fascia contro l'Olanda. A quasi 7 mesi della nefasta serata di San Siro, che ha sancito la mancata partecipazione dell'Italia ai Mondiali in Russia, Lorenzo Insigne festeggia i 27 anni da capitano della Nazionale. Un riconoscimento importante al termine di una straordinaria stagione con il Napoli, con il fantasista che si è reso grande protagonista con 14 reti e 14 assist. Al centro del progetto del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini, Insigne potrebbe vestire un ruolo di primo livello anche nel Napoli di Carlo Ancelotti, pronto a cambiare modulo e puntare sull'attaccante partenopeo.



ANCELOTTI - Con la contemporanea assenza di Bonucci e Balotelli dal primo minuto, sarà l'attaccante di Frattamaggiore a indossare la fascia da capitano dell'Italia nella sfida di questa sera all'Allianza Stadium. Dall'azzurro della Nazionale a quello del Napoli: in caso di addio di Marek Hamsik, che potrebbe lasciare il club per intraprendere una nuova avventura in Cina, il classe 1991 sarà il capitano della formazione partenopea. "E' un grande allenatore e ha vinto tanto. Sono contento che sia arrivato perché ho sempre desiderato lavorare con lui. Da uno così c'è solo da imparare" ha dichiarato Insigne dopo l'ufficialità di Carlo Ancelotti. L'ex tecnico del Bayern Monaco sta già studiando la soluzione giusta per sfruttare al meglio le qualità del numero 24 azzurro nel suo nuovo Napoli.



RAIOLA - La chiamata di Ancelotti è arrivata. L'allenatore emiliano vuole Insigne al centro del progetto del suo Napoli. A far tremare i tifosi del Napoli è Mino Raiola, che da qualche mese cura gli interessi dell'attaccante. "Insigne capitano? Il Napoli è pronto ad avere Insigne come capitano? Non si può amare un calciatore un giorno e odiarlo quello successivo, troppo amore fa male" ha dichiarato l'agente qualche giorno fa. Parole che hanno allarmato i tifosi, che non vogliono perdere il loro simbolo dopo l'addio di Reina e la possibile partenza Hamsik, e che aprono a un possibile addio del numero 24.