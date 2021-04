Secondo i conti fatti da Tuttosport, l'Inter potrebbe ritrovarsi un tesoretto da 60 milioni di euro dai giocatori in prestito. Gli incassi più importanti arriverebbero dai riscatti di Joao Mario - 10 milioni se dovesse rimanere allo Sporting Lisbona - e Nainggolan, che se il Cagliari dovesse salvarsi potrebbe essere confermato in rossoblù ma dovrebbe rivedere l'ingaggio da 4,5 milioni. Poi, ci sono tutti gli altri tra Europa e Italia: da Gravillon che ha una valutazione di 6 milioni ed è in prestito al Lorient, a Dimarco, protagonista del Verona che vale circa 6,5 milioni; nel mezzo, Dalbert (Rennes, 12 milioni), Lazaro (Borussia Monchengladbach, 13,8 milioni) e Di Gregorio (Monza, 7 milioni).