Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D'Ambrosio (tra gli altri), ha rilasciato un'intervista al quotidiano Roma di Napoli. Tra i tanti argomenti ha trattato il suo approccio con lo stesso terzino dell'Inter, rivelandone un retroscena:



"Dopo qualche mese assistetti a Lucchese-Juve Stabia e lì vidi Danilo D’Ambrosio. A fine partita parlai con lui. Mi disse che non voleva un agente visto che voleva lasciare il calcio per lavorare nell’azienda del padre. Gli risposi che era un pazzo e non poteva abbandonare tutto. Quella sera stessa lo richiamai, mi chiese di aspettare perché doveva parlare con il padre. Dopo poco mi disse di sì. È partito tutto da lui. Gli devo tanto".