Inter, anche Idzes per il dopo Acerbi-De Vrij. La conferma dell'agente e le cifre

2025/2026 si rifarà necessariamente il look. La scelta della nuova proprietà Oaktree è di tirare un sorta di linea netta rispetto al passato e le strategie di mercato cambieranno e di molto con l'addio all'acquisto di giocatori molto in là con l'età anche se a parametro zero e puntando all'acquisto, anche spendendo per i cartellini, di giocatori più giovani, con ingaggi bassi e alta possibilità di rivendita futura. In quest'ottica,dove a fine stagione uno fra Stefan De Vrij e Francesco Acerbi dirà addio, va registrato l'interesse perdi proprietà delrientra al 100% nei nuovi parametri del club nerazzurro. Cresciuto in Olanda sa impostare da dietro anche se non è la sua arma migliore.(è alto oltre 1 metro e 90), ha in tutta la stagione giocato sia da perno centrale sia da braccetto di sinistra nella linea a 3 pur non essendo mancino.Che il giocatore sia nella lista dell'Inter è ormai noto,, Bilal Achenteh, che ai microfoni di inter-news ha ribadito come attorno al giocatore ci sia un mercato molto attivo:Oltre alle due squadre nerazzurre, anche il Milan è sul centrale olandese, ma con passaporto indonesiano.nel corso dell'estate 2023 dopo aver detto addio ai Go Ahead Eagles,L'Inter parte da una posizione di vantaggio dato che con il Venezia i rapporti sono più che ottimi. Nelle ultime campagne acquisti, infatti, sono tanti i giocatori, da, che sono passati da Milano alla Laguna. La scorsa estate il forcing du provato dai nerazzurri per Tessmann, finito poi al Lione, oggi con Idzes l'asse potrebbe riproporsi.