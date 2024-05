Inter, aperta la campagna abbonamenti: aumentano i prezzi

Getty Images

Venerdì 24 maggio a mezzogiorno, che vedrà i nerazzurri con al petto lo Scudetto della seconda stella sulle maglie. In questa Serie A i tifosi hanno riempito San Siro con una media di quasi 73mila presenze a partita per un totale di oltre 1,7 milioni di spettatori.- Fino alla mezzanotte di lunedì 3 giugno i tesserati possono, poi fino alla mezzanotte di mercoledì 5 giugno è possibilenello stesso settore odalle ore 12:00 di giovedì 6 giugno fino alla mezzanotte di lunedì 10 giugno. Sempre online o presso i punti vendita (Inter Store Milano, uffici stadio San Siro e i negozi abilitati al circuito Vivaticket) con il numero di tessera "Siamo Noi" in corso di validità. Dalle ore 10:30 di mercoledì 12 giugno fino a mezzanotte tocca ai 15mila iscritti alla, giovedì 13 giugno alle ore 10:30 parte lain caso di eventuali disponibilità residue.

- Si può scegliere tra(cedibile per un massimo di cinque partite escluse Milan, Juventus, Roma e Napoli, non rivendibile, sconto del 10% online sul merchandising, conferma del posto in fase di prelazione in Champions Leagu e Coppa Italia) e: sempre cedibile e con possibilità di rivendere il proprio posto online sulla nuova piattaforma ufficiale al 60% dell'importo a cui è stato acquistato sottoforma di credito da spendere per l'acquisto di biglietti e/o abbonamenti, accesso garantito a una vendita anticipata per l'acquisto di biglietti extra per i big match al miglior prezzo disponibile, sconto del 20% online sul merchandising.

- Rispetto a questa stagione: aumenti già decisi prima del passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo statunitense Oaktree.TERZO ANELLOVerde: base 269 €, plus 299 €.Rosso centrale: base 379 €, plus 420 €.SECONDO ANELLORosso centrale: base 700 €, plus 790 €.Blu e Verde: base 349 €, plus 379 €.PRIMO ANELLOBlu: base 540 €, plus 610 €.Verde: base 570 €, plus 640 €.

Arancio laterale: base 650 €, plus 730 €.Arancio: base 890 €, plus 990 €.Arancio tribuna family: base 990 €, plus 1100 €.Arancio poltroncina: base 1400 €, plus 1550 €.Arancio poltroncina centrale: base 1650 €, plus 1820 €.Arancio tribuna centrale: base 2150 €, plus 2400 €.Rosso poltroncina: base 2700 €, plus 3000 €.Rosso poltroncina centrale: base 3400 €, plus 3750 €.