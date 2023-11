Kristjan Asllani non sarà a disposizione di Inzaghi per la partita contro il Frosinone. Il centrocampista albanese, che ha bene impressionato in tutte le ultime uscite, si ferma per un lieve affaticamento muscolare.

