Piero, direttore sportivo dell', ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio italiano. Ecco le sue parole, raccolte dall'inviato di Calciomercato.com, Daniele Longo: ", abbiamo visto una bella Inter e una bella partita. Va dato merito ai ragazzi che su un campo difficile hanno avuto il giusto atteggiamento e hanno provato a vincere.. Spalletti ha spiegato bene, abbiamo parlato col ragazzo e ci siamo chiariti in due secondi, è stato un gesto passionale di un papà che ama suo figlio.? Sta mantenendo le aspettative come tutti i compagni, dà il suo contributo in ogni occasione.. Juve-Inter la partita dell'anno per noi? Noi abbiamo 38 partite dell'anno, i tre punti di Torino valgono come gli altri. Andiamo con l'idea di mettere in difficoltà una squadra importante, la più forte in Italia e forse in Europa. Cosa può dare in più Marotta?Ci porterà esperienza, tutti gli anni che ha passato alla Juve e altrove dimostrano le sue capacità. Troverà un club molto forte fatto di passione e storia".A Sky Sport, poi, Ausilio ha continuato: "Modric Pallone d'Oro? Siamo contenti che un calciatore croato, amico dei nostri calciatori, abbia avuto questo riconoscimento, nulla di più.. Questo è l’augurio che faccio a tutti i miei calciatori., le cose si fanno e in quel momento eravamo assolutamente convinti di chiudere l’operazione, anche attraverso, purtroppo, il sacrificio importante di un calciatore giovane e di talento, ma che, bisogna essere sinceri, aveva fatto solo ed esclusivamente il Campionato Primavera. Sono contento per il successo di Zaniolo, come lo sono di tutti quei calciatori che sono diventati importanti, anche grazie all’Inter. Fortunatamente per noi, ci sono tantissimi di questi ragazzi che, magari con altre squadre, sono sicuramente un orgoglio per il calcio italiano. Zaniolo è uno di questi. I. Penso abbia dimostrato di meritare oltre alla maglia dell’Inter anche la fascia di capitano".