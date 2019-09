Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della nazionale Under 21, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, commentando la scelta di Antonio Conte di tenerlo in nerazzurro nel corso dell'estate: "Intanto devo ringraziare il Parma e mister D'Aversa per aver creduto in me. Per quanto riguarda Conte, me ne avevano parlato tutti benissimo e in effetti ho avuto subito la conferma della sua grandezza: per me è il Messi degli allenatori. E' fenomenale, ha idee di gioco strepitose, sempre votate all'attacco".



SULLA PREPARAZIONE - "Durissima, come lo fu con Gasperini per me. Poi in Cina c'era un'umidità incredibile: ho sofferto parecchio, lo ammetto, perchè abbiamo fatto corse molto pesanti. Però quando si alza la qualità e il livello dei giocatori devi essere bravo ad 'alzarti' anche tu".



SUI COMPAGNI IN DIFESA - "Al di là della grande qualità che li ha portati ad essere tra i migliori al mondo, mi ha colpito l'umiltà con cui mi hanno accolto e i tanti consigli che mi danno ogni giorno. Mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo e per un giovane è molto importante. Io poi ho sempre tifato Inter: indossare questa maglia e guardare lo stemma sul petto è un sogno".



SU LUKAKU - "A marcarlo si fa davvero fatica. Però c'è anche un lato positivo: quando incroci poi altri attaccanti, ti sembra più facile usare il fisico per avere la meglio. Romelu è una forza della natura".



SUI BUU DI CAGLIARI - "Onestamente non li ho percepiti tanto, ero più concentrato sul rigore che sul resto. Credo si tratti soltanto di ignoranza da parte di un gruppo di pochi tifosi, non è giusto generalizzare. Ovvio che fatti del genere fanno dispiacere".



SE L'INTER E' L'ANTI-JUVE - "Inutile nasconderci, vogliamo cambiare l'andamento delle cose degli ultimi campionati. Abbiamo il mister e la squadra per farlo, ma poi bisogna dimostrarlo in campo, pensando partita dopo partita".