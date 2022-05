Intervistato da Dazn, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha elogiato le qualità del suo compagno di squadra, Ivan Perisic.



“Cosa fa Perisic in allenamento per avere questa tenuta fisica? Va sempre forte. Ieri sera a cena gli ho chiesto di dirmi cosa mangia perché voglio andare anche io così forte. Magari è quello. Ma alla fine diceva tacchino con avocado e pane, una roba allucinante ed ho evitato. Un grande professionista, ha fatto uno scatto al 117esimo nella gara con la Juve e oggi stava meglio di tre giorni fa, da prendere come esempio”.