Beppe Bergomi, leggenda dell'Inter, parla a Sportitalia del futuro di Mauro Icardi: "E' la bandiera in questo momento, è il nostro capitano. Deve essere il riferimento per la società, i compagni e soprattutto per i tifosi che gli vogliono bene. Lui deve capire anche questo, il mercato poi è sempre in evoluzione; io penso che il prossimo anno debba fare un salto di qualità, migliorare le proprie prestazioni, non pensando solo alla finalizzazione ma anche alla squadra. Magari giocando in coppia con Lautaro che a me piace molto. Così come gioca va già bene, ma se migliora sotto l'aspetto della personalità diventa unico".