Tra le note più positive della stagione in casa Inter c’è sicuramente Hakimi. L’esterno nerazzurro, infatti, si sta rivelando la vera arma in più di Antonio Conte e le sue prestazioni potrebbero far attirare su di lui l’attenzione dei grandi club. Una suggestione di mercato potrebbe nascere dalla quota proposta dai trader di Sisal Matchpoint, che vedono l’esterno marocchino nel mirino della Juventus. Un eventuale trasferimento, riporta Agipronews, si gioca a 16,00. Una quota sicuramente alta, anche perché difficilmente l’Inter si priverà dell’ex Real Madrid e Borussia Dortmund, ma che potrebbe accendere fantasie e suggestioni per i tifosi.