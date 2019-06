L'Inter, che deve solo ufficializzare Diego Godin e stringe per Nicolò Barella, continua a muoversi per regalare rinforzi ad Antonio Conte. Se per quanto riguarda il reparto offensivo si tratta Dzeko con la Roma, si è messo in stand-by Lukaku per capire cosa ne sarà di Icardi, Marotta e Ausilio sono al lavoro per un nuovo terzino sinistro.



SOLO A ZERO - Come scrive il Corriere dello Sport, il primo nome per l'out mancino è Aleksandar Kolarov. 34 anni, il serbo sta pensando di lasciare la Roma e l'offerta biennale dell'Inter lo tenta. Il suo entourage è in contatto con il ds nerazzurro Ausilio, l'ex Lazio è tentato, ma l'affare l'Inter lo chiuderà solo a una condizione: non dovrà pagare il cartellino.