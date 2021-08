Il reparto offensivo dell'Inter è intercambiabile, Inzaghi potrà divertirsi a cambiare le sue coppie-gol anche in base alle caratteristiche degli avversari e dopo l'addio di Lukaku una cosa è certa: lì davanti non ci sono più titolarissimi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Spetterà a Inzaghi valutare di volta in volta quale sarà la formazione migliore da schierare anche in base all’avversario, ma una cosa è certa: l’Inter oggi può dire addio all’undici dei titolarissimi, soprattutto per quanto riguarda l’assetto offensivo. La cessione di Lukaku è stata un colpo durissimo, ma il club e lo staff tecnico sembrano aver già trovato la quadra giusta per ripartire e confermarsi ai vertici del campionato. Con Lautaro, Dzeko e Correa e in attesa del rientro di Sanchez, Inzaghi ha molte più armi per ferire e sorprendere gli avversari e ha tutto per non legare i propri successi a un solo uomo”.