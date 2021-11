L'Inter ha bloccato Onana e vorrebbe provare a chiuderne l'acquisto già a fine dicembre per evitare problemi. C'è però una nuova rivale per il portiere in scadenza con l'Ajax ed è il Barcellona che nel nuovo staff del neo-allenatore Xavi ha fra le fila l'allenatore dei portieri che è un grande estimatore dell'estremo difensore camerunese.