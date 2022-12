Che futuro per Franck Kessie? L'Inter fa sul serio per il centrocampista ex-Milan con una data precisa segnata sul calendario. Col Barcellona si tornerà a parlare, secondo il Corriere dello Sport, soltanto in Primavera quando l'ivoriano avrà capito, in via definitiva se ci sarà o meno spazio per lui alla corte di Xavi.