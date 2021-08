Al termine del 4-0 al Genoa, Hakan Calhanoglu ha parlato a Dazn: "Ero tranquillo, so che tutti i tifosi dell'Inter si aspettavano qualcosa da quest'anno. Abbiamo lavorato 45 giorni per oggi, abbiamo iniziato bene, siamo partiti molto molto forte".



SU SAN SIRO - "Ringrazio tutti i tifosi, sento già che sono con me. Voglio dare il massimo per l'Inter, ringrazio Piero (Ausilio, ndr) e Inzaghi, è per loro che sono qui".



SU INZAGHI - "Abbiamo lavorato tanto e bene, so che mister Inzaghi si aspetta qualcosa in più da me. Voglio dare il massimo per questa squadra".



SU SENSI - "Siamo giocatori maturi, è facile giocare con compagni che hanno qualità. Oggi abbiamo fatto una bella partita tutti insieme, vogliamo continuare così".