Hakan Calhanoglu ha deciso Inter-Barcellona e rilanciato le ambizioni dei nerazzurri in Champions League. Al termine dell'incontro, il centrocampista turco è intervenuto a Sky Sport: "Abbiamo parlato tanto di questo periodo, oggi abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Eravamo già pronti, sapevamo di avere i tifosi dietro di noi. Tutti sapevano che eravamo forti ma lo abbiamo dimostrato giocando tutti bene e facendo un grande lavoro in difesa. Abbiamo meritato".



VITTORIA PER INZAGHI? - "Certo, siamo sempre col mister. Ha sempre bisogno di una mano, penso che fosse contento perché ha visto che c'è una squadra che lotta per lui".



PERCHE' NON HANNO TIRATO FUORI PRIMA QUESTO SPIRITO? - "Bella domanda... Abbiamo sbagliato l'atteggiamento, ci siamo detti che questa era la prima cosa da cambiare. Oggi questo atteggiamento ci ha portati a vincere".