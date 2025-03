Inter, chi recupera e chi no: da Lautaro a Zielinski quando rientrano gli infortunati

Il bicchiere può essere considerato mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda della natura intrinseca di ognuno. È chissà allora come lo vede, che al rientro dalla sosta si ritroverà alle prese con rientri fondamentali, ma anche con nuovi infortuni che renderanno i prossimi impegni di non semplice gestione, a partire da quello contro(in programma domenica alle 18), gara che i nerazzurri dovranno affrontare facendo a meno di(squalificato),(distrazione al bicipite femorale),(risentimento al bicipite femorale) e l’infortunato di lungo corso,

Il bicchiere mezzo pieno è rappresentato ovviamente dai pieni recuperi dei tre esterni, ovvero, tutti abili e arruolati per la partita contro l’Udinese. Un rientro che di fatto pone fine all’emergenza sulle fasce, che ha caratterizzato le settimane antecedenti alla sosta.I prossimi impegni di calendario non sono banali, Inzaghi avrà bisogno dell’intero gruppo a disposizione per far fronte ai numerosi e gravosi impegni, un desiderio che il tecnico piacentino potrebbe presto vedere esaudito dal proprio staff medico, almeno parzialmente, se parliamo del breve periodo.il calciatore polacco ha patito una distrazione del gemello mediale della gamba destra e il suo totale recupero, se tutto dovesse andare bene, è previsto per la fine del mese di aprile.

Tempi decisamente più corti per. Il, rientrato anticipatamente dal ritiro della nazionale argentina,Il risentimento alla coscia sinistro è stato quasi del tutto assorbito e la partita di Coppa Italia contro il Milan potrebbe addirittura vederlo tra i convocati.uscito anticipatamente dalla partita contro l’Atalanta. Una visione ottimistica lasciava pensare che Dumfries potesse recuperare in tempo per la sfida contro il Bayern ma oggi questa possibilità sembra definitivamente esclusa e il rientro dell’olandese sembra fissato tra Bologna e derby di ritorno di Coppa Italia.