Inter, Chivu: "Buon primo tempo, poi siamo stati lenti. Trequartista dietro le punte? Servono delle alternative"

L'allenatore dell'Inter,, ha parlato a Dazn nel post-partita della gara pareggiata 1-1 contro il Monterrey, esordio ufficiale sia del club nerazzurro al Mondiale per Club che dello stesso allenatore rumeno sulla panchina interista."Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se siamo andati sotto. Con le rotazioni li abbiamo messi in difficoltà, potevamo guardare meglio l'attacco alla linea. Nel secondo tempo siamo stati più lenti e non abbiamo concretizzato le occasioni che abbiamo avuto"- "Io capisco i tempi e le letture. Abbiamo rischiato le transizioni dove loro erano bravi. Ci è mancato forse un po' di giro palla veloce e un po' di verticalità".

"Mkhitaryan più alto? Bisogna avere più soluzioni, provare ad avere due dietro la prima punta, o uno dietro alle due punte ci può dare delle alternative""Luis Henrique può fare meglio, ma ha fatto solo due allenamenti con noi. Ha personalità, una buona tecnica".- "Seba Esposito? Non era facile contro un blocco molto basso, ha fatto una buona prestazione in linea con tutta la squadra"