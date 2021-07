Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore, Fulvio Collovati, ha espresso la propria opinione in merito a Federico Dimarco, calciatore dell'Inter su cui si concentrano molte voci di mercato.



“Stiamo parlando di un titolare che ha fatto benissimo al Verona e può giocarsi il posto da titolare anche all’Inter. Per come gioca Inzaghi, la spinta sugli esterni è importante: se sarà il giocatore di Verona potrebbe essere un giocatore importante".