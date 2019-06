Non solo Nicolò Barella. L'Inter sogna anche un altro grande colpo a centrocampo e dopo i complicatissimi obiettivi Ivan Rakitic e Ilkay Gundogan arriva dalla Svizzera una nuova e clamorosa apertura per un nuovo colpo a sorpresa. Si tratta di Granit Xhaka, centrocampista svizzero di proprietà dell'Arsenal.



CONTE APPROVA - Secondo quanto riportato da RSI, la televisione di stato svizzera, contatti fra il giocatore e il club nerazzurro sono già stati avviati da tempo. Ha ancora un contratto lungo fino al 30 giugno 2023, ma già nel corso della stagione aveva manifestato malumori verso i Gunners tanto da far capire di stare cercando una nuova avventura per la sua carriera. Senza Champions League anche l'Arsenal potrebbe essere costretto a vendere e l'approdo in panchina all'Inter di Antonio Conte ha dato un'accelerata alla trattativa perché l'ex Juve e Chelsea lo stima molto.



LUI NON NEGA - Le voci si stanno rincorrendo con sempre più forza in Svizzera e anche all'interno del ritiro della nazionale che si giocherà le final four della Nations League in Portogallo. Lo stesso Xhaka, interpellato su queste voci non ha voluto né confermare, né negare i contatti e l'interesse dell'Inter trincerandosi dietro un no comment che fa parlare. L'Inter c'è e ci sta provando e anche per i Gunners, con un'offerta superiore ai 22 milioni di euro, vorrebbe dire plusvalenza. Il puzzle è complesso ma non irrisolvibile.