Il silenzio di Antonio Conte dopo quello nella (non) conferenza prima della Roma, è la prova che la spia sul futuro del tecnico dell'Inter è accesa. L'allenatore nerazzurro non tornerà a parlare fino a quando non avrà incontrato il presidente Zhang, a cui chiederà chiarezza e certezze. Nessuno dovrà spegnere la fiamma del vincente che il mister leccese ha riportato all'Inter: gli obiettivi dovranno essere la seconda stella e una Champions di livello, perché per un top manager questo è il minimo che si possa volere dopo la vittoria del campionato che ha interrotto il dominio juventino "creato" da egli stesso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.