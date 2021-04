Antonio, allenatore dell', parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: "​Ci aspettano tra partite in nove giorni e sarà importante iniziare nella giusta maniera. Sarà una partita in cui bisognerà fare molta attenzione perché alleniamo un’ottima squadra, allenata da un grande allenatore. Giocano un calcio offensivo e bisogna stare attenti. Ieri sono arrivati tutti e ci stiamo preparando nel minor tempo possibile.“Il messaggio migliore è cercare di riprendere da dove avevamo lasciato. Dopo la sosta delle nazionali non è mai semplice perché devi riannodare il filo del discorso, ma i ragazzi sanno che non c’è tempo e che bisogna ripartire subito”.“Parlare a sproposito. Dobbiamo fare i fatti e pedalare”.“È difficile fare considerazioni perché con il senno del poi si poteva sicuramente fare meglio. Ma sappiamo benissimo che il covid c’è e ci sta massacrando da un anno. Il mondo del calcio ha deciso di convivere con questa situazione, l’augurio è che si possa risolvere al più presto la situazione con i vaccini, per la popolazione e per noi”.“Ho in mano delle risorse che cerco di sfruttare nel migliore die modi, con il giusto equilibrio. Alleno tutti i giocatori come se dovessero scendere in campo e sono tutti chiamati a fare il meglio quando chiamati in causa”.“L’importante è dare stabilità e continuità nei risultati. Siamo stati bravi a raggiungere questo filotto di vittorie e mi auguri di non fermarci a Bologna, nonostante affronteremo una squadra che vorrà fermarci con tutte le proprie forze. Siamo arrivati a questo grazie al lavoro e non smetteremo di farlo per cercare di migliorarci, eliminare i difetti e migliorare le nostre doti”».“Come ho sempre detto, la pressione è quella che ci deve essere sempre in una squadra come l’Inter. Nella loro storia sono abituati ad avere queste situazioni. Poi per tanti è la prima volta, ma dobbiamo pensare a noi stessi senza guardare agli altri. Abbiamo sempre ragionato così”.“Samir Handanovic è quello che si è negativizzato prima, dopo dieci giorni. Ha potuto riprendere prima rispetto agli altri. Vecino è tornato da tre giorni ad allenarsi con noi, è in una buona condizione perché il nostro staff ha lavorato con loro da casa. De Vrij si è allenato ieri con noi per la prima volta e qualche strascico è inevitabile che possa averlo. Abbiamo cercato di tenerli tutti in ottima condizione e ci auguriamo di recuperare presto anche D’Ambrosio. Anche perché abbiamo bisogno di tutti”.“Sono molto contento per Stefano perché soprattutto a livello mentale, il fatto di sbloccarsi è stato molto importante. Come ho detto prima, abbiamo bisogno di tutti da qui alla fine e il fatto che Sensi si sia sbloccato è una cosa positiva per noi”.