Alessio Cragno, portiere del Cagliari, super, tra i pali, contro l'Inter, è uno dei portieri che ha più mercato. I nerazzurri sono interessati e così ne parla l'agente dell'estremo difensore, Graziano Battistini, a PassioneInter1908.com: "Tutti devono avere l’obiettivo di migliorare sempre e comunque, ma parliamo di un calciatore che ha già una personalità importante ed una conoscenza dei propri mezzi. Ogni anno fa uno step in più in quello che è il suo percorso di crescita, l’asticella per Cragno si è alzata sempre di più".



I TIFOSI DELL'INTER LO VOGLIONO - "Alessio è concentratissimo e pronto a far bene con il Cagliari, non si parla mai e poi mai di ciò che è fantacalcio. Per lui la formazione sarda è il top, è orgoglioso di essere qui. Il fatto che la gente lo invochi come post-Handanovic fa piacere, anche perché non ho alcun dubbio sul fatto che sia pronto per difendere la porta di una grande squadra: ha la giusta personalità e sa reggere la pressione. Ma ogni discorso è fanta-mercato".