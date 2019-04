Un Danilo tira l'altro. Dopo D'Ambrosio, l'Inter tratta il brasiliano del Manchester City, che chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino. Secondo la Gazzetta dello Sport, visto che il portoghese Cedric Soares non sarà riscattato e tornerà al Southampton per fine prestito così come il croato Vrsaljko all'Atletico Madrid, i nerazzurri non mollano l'italiano Darmian del Manchester United. Che costerebbe la metà di Danilo.