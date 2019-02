La rottura palese tra la società nerazzurra e Mauro Icardi porta l'Inter a dover intervenire sul mercato per trovare un nome all'altezza che prenderà il suo posto. Al momento come riporta Tuttosport, sono due i nomi principali, il primo è quello di Duvan Zapata, già sondato dall'Inter prima della vicenda legata all'argentino, il secondo, è quello di Edison Cavani, in uscita dal Psg.