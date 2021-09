Il calendario è fitto di impegni e il 3-5-2 è un modulo che usura soprattutto gli esterni. Ecco perché Simone Inzaghi sta pensando a Denzel Dumfries come possibile titolare per la sfida di domani sera tra Inter e Bologna. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Contro il Real è aumentato il minutaggio di Denzel Dumfries: dopo i sei minuti al debutto col Genoa e i 22’ di domenica scorsa a Marassi contro la Samp, mercoledì sera l’olandese ha giocato 35’, alternando qualche buona accelerazione a alcuni errori tattici, con diagonali difensive sicuramente rivedibili. E’ su questo che sta lavorando Inzaghi ora, ma il calendario non si ferma e bisogna provare a dare più spazio a Dumfries, unico modo per poter accelerare l’inserimento tecnico nel gruppo nerazzurro. Contro il Bologna potrebbe essere l’occasione giusta per vederlo dal primo minuti”.