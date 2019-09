Nella prima settimana di esami di un certo spessore per la nuova Inter di Antonio Conte, il patron Zhang Jindong ha deciso di fare ritorno in Italia dopo 6 mesi di assenza. Dopo aver deciso di affidare la presidenza del club nerazzurro al figlio Steven, il proprietario di Suning ha fatto visita alla squadra alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro lo Slavia Praga.



Nel centro sportivo di Appiano Gentile, Zhang sr ha avuto modo di salutare i calciatori e intrattenersi con Conte, suonando la carica in vista di un appuntamento importante alla pari del derby di sabato sera, altra sfida alla quale assisterà direttamente dalla tribuna di San Siro. L'imprenditore cinese ha voluto tenere un discorso al gruppo al gran completo, dai giocatori, allo staff tecnico, fino ai dirigenti e alla fine ha posato con tutti per una foto.



La giornata milanese di Zhang Jindong è proseguita in serata con una cena alla quale ha presenziato tutta la dirigenza, dai due amministratori delegati Marotta e Antonello a Zanetti e Steven Zhang, ma anche i rappresentanti della "vecchia Inter", ossia l'ex patron Massimo Moratti e il figlio Angelomario.