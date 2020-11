Al lavoro per il futuro. Oltre al Milan anche l'Inter ha messo gli occhi su Perr Schuurs, difensore centrale classe 1999, che in Olanda paragonano ​Matthijs de Ligt. In effetti il ragazzo di ​Nieuwstadt ricorda il talento della Juventus, che ha superato il problema alla spalla e dovrebbe tornare in campo dopo la pausa. Ha fisico, tecnica, senso della posizione e gioca sempre a testa alta, secondo quello che è il credo calcistico dell'Ajax. Ad Amsterdam è arrivato nel 2018, dal Fortuna Sittard di Sunday Oliseh (ex centrocampista Reggiana e Juventus), che ha aiutato a portare in Eredivisie dopo 16 anni, con l'Ajax ha un contratto in scadenza nel 2022.



2021 DECISIVO - L'Inter rinnoverà il reparto difensivo e ha messo il suo nome in cima alla lista, ma la concorrenza è forte. Oltre al Milan, che farà due centrali di difesa nel 2021, tra gennaio e giugno, va registrato il forte interesse del Liverpool. L'Ajax al momento non valuta la sua cessione, ma è chiaro che il prossimo anno sarà decisivo per il suo futuro. Se non troverà l'accordo per il rinnovo, dovrà metterlo sul mercato, per evitare di perderlo poi a zero. Al momento è valutato 30 milioni di euro, un prezzo che in epoca di Covid-19 potrebbe cambiare sensibilmente.