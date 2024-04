Inter e Juventus, calendario pieno! Nel 2024/25 giocheranno almeno 51 gare

Tifosi di: preparatevi a un'overdose della vostra squadra del cuore. Garantendosi l'accesso alla finale di, i bianconeri sono ora sicuri di partecipare anche alla, dove, ovviamente, ci sarà anchefresca vincitrice dello. I due club sono inoltre già qualificati ale, a meno di scossoni clamorosi in questo fine stagione della squadra di Allegri, e saranno nel novero deiche, con il nuovo formato allargato, parte proprio tra qualche mese.

Insomma, calcolatrice alla mano,La stagione partirà ile potrebbe concludersi addirittura il. Un aumento vertiginoso dei minuti in campo se si pensa che quest'anno il minimo per una squadra che ha giocato la Champions League era di 46 partite e che l'Inter al termine del 2023/24 ne avrà disputate, mentre la Juve- 38 turni di Serie A- Ottavi di finale di Coppa Italia

- 8 gare della prima fase di Champions League- La semifinale della Final Four di Supercoppa italiana- 3 partite della fase a gironi del nuovo Mondiale per ClubMa il conteggio rischia di aumentare.Un'evenienza a cui farsi trovare pronti: anche in questo senso, è lecito aspettarsi in estate dei mercati in cui si andranno aper mettere delle pezze preventive a ipotetici infortuni durante il corso della stagione.